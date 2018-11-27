В Центробанке прокомментировали ситуацию с «объяснительными» от клиентов трех банков РФ

Центральный банк РФ в ответ на запрос «Звезды» прислал официальное письмо, в котором прокомментировал историю с ситуацией, в которой крупные российские банки требовали с клиентов документы, объясняющие назначение совершаемых ими переводов. Эти меры организации объясняли желанием якобы обезопасить себя от действий мошенников: отмывания денежных средств или финансирования терроризма. Об этом сегодня написали «Известия».

Как пояснили в пресс-службе ЦБ, по закону банк должен связаться с клиентом, если подозревает, что операция совершается мошенниками, без согласия клиента, для подтверждения проведения платежа.

«Назначение платежа или происхождение средств банк запрашивать не должен. Массовых обращений об отказе банков в проведении платежей в Банк России не поступало. При этом если клиент столкнулся с такой проблемой, он может обратиться в интернет-приемную Банка России на сайте www.cbr.ru», - говорится в письме.

Ранее эксперт, президент Финансовой Группы Whitestone Capital Александр Просвиряков, заявил «Звезде», что банки, требуя «объяснительные» от клиентов, вовсе не пытаются таким образом себя обезопасить. А скорее хотят максимально навредить клиентам, заблокировав их средства у себя на максимально длительное время, чтобы бесплатно пользоваться их деньгами.