Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Критический дефект обнаружили на стартовом столе космодрома Восточный

Василиса Морозова
13:27 27.11.2018
На стартовом столе ракеты «Союз-2» космодрома Восточный обнаружен критический дефект.
Критический дефект обнаружили на стартовом столе космодрома Восточный
Фото: roscosmos.ru, Global Look Press

На стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома Восточный были обнаружены критические нарушения, сказано в договоре подряда на выполнение работ по разработке технических решений, замене оборудования и материалов по космодрому «Восточный». Он размещен на портале госзакупок.

«Деформационный шов фундаментной плит блоков А Б на отм. —16.000 выполнен не по проект 860/1 С-1-СП2.1 (изм.2). Дефект критический», - говорится в документе.

Как сообщает РИА Новости, были также обнаружены протечки через швы бетонирования, а также через отверстия крепления опалубки.

Кроме того, были выявлены нарушения на центральном распределительном пункте. Вместо муфты была сварка. При этом акт освидетельствования был представлен ранее, чем были получены результаты испытаний. Нарушения обнаружены и в резервуарах-накопителях дождевых вод, и с возведением стены.

Ранее в грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме «Восточный» были обнаружены пустоты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.11.2018, 11:34
Глава СБУ признал, что на задержанных украинских кораблях были контрразведчики
Дата27.11.2018, 10:45
Главком ВМФ России рассказал о новом вооружении морской пехоты
Дата27.11.2018, 10:41
Реконструкция столичного стадиона «Динамо» завершена
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата27.11.2018, 13:24
«Ночной охотник» получил новый двигатель повышенной мощности
Дата26.11.2018, 15:55
Обломки самолета времен ВОВ обнаружили под Наро-Фоминском
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:27 В стране и мире
Критический дефект обнаружили на стартовом столе космодрома Восточный
13:24 ОПК
«Ночной охотник» получил новый двигатель повышенной мощности
13:00 В стране и мире
Видео
«Это полный беспредел» - эксперт о блокировке карт банками в случае необоснованных переводов
12:37 В стране и мире
Видео
В Крыму ожидается шторм с пятиметровыми волнами
12:36 В стране и мире
Видео
В Кремле назвали возможные последствия от введения военного положения на Украине
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
На солистку группы «Серебро» напали в Москве
«АвтоВАЗ» снизил цены на одну из моделей Lada Xray
Продюсер «Ласкового мая» раскрыл причину потери Пугачевой своего голоса
Видео
«Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии
Видео
СБУшник с задержанного корабля ВМС Украины признался в осознанном нарушении границы РФ
Видео
Капитан объяснил, как действия украинских моряков едва не привели к трагедии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.