Критический дефект обнаружили на стартовом столе космодрома Восточный

На стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома Восточный были обнаружены критические нарушения, сказано в договоре подряда на выполнение работ по разработке технических решений, замене оборудования и материалов по космодрому «Восточный». Он размещен на портале госзакупок.

«Деформационный шов фундаментной плит блоков А Б на отм. —16.000 выполнен не по проект 860/1 С-1-СП2.1 (изм.2). Дефект критический», - говорится в документе.

Как сообщает РИА Новости, были также обнаружены протечки через швы бетонирования, а также через отверстия крепления опалубки.

Кроме того, были выявлены нарушения на центральном распределительном пункте. Вместо муфты была сварка. При этом акт освидетельствования был представлен ранее, чем были получены результаты испытаний. Нарушения обнаружены и в резервуарах-накопителях дождевых вод, и с возведением стены.

Ранее в грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме «Восточный» были обнаружены пустоты.