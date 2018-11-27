На солистку группы «Серебро» напали в Москве

Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина подверглась нападению в центре Москвы.

Как сообщает Peopletalk.ru, нетрезвые молодые люди стали атаковать певицу и отбирать у нее вещи. На помощь Серябкиной пришел таксист, который выбежал из машины. «Иначе все могло бы закончиться плачевно», отмечает девушка.

«Это было очень некрасиво и в какой-то момент я даже испугалась, потому что они начали меня хватать, не давать мне уйти», - рассказала Серябкина.

По словам певицы, ей хотелось быстрее убежать от пьяных молодых людей. Все закончилось благополучно, водитель усадил ее в машину и она смогла уехать, нападавшие остались на улице. На кадрах с места видно, как Серябкина в белой куртке после быстрой потасовки с молодыми людьми быстро движется к машинам.