«АвтоВАЗ» снизил цены на одну из моделей Lada Xray

«АвтоВАЗ» объявил о начале продаж Lada XRay 2019 модельного года. Хэтчбек получил новую базовую комплектацию и модернизированный салон, благодаря этому стал дешевле на 40 тысяч рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в распоряжение «Звезды».

Длина салона машины стала больше на 25 миллиметров, это обеспечивает дополнительное пространство для пассажиров заднего ряда. Модель будет доступна в четырех уровнях исполнения и с двумя двигателями.

Lada XRay в базовой комплектации Standard получит 1,6-литровый бензиновый мотор, мощность которого составляет 106 лошадиных сил, и пятиступенчатой механической коробкой передач. В перечень оборудования входит система стабилизации, комплекс экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС, фронтальные подушки безопасности, функцию помощи старта на подъеме, а также сигнализация с дистанционным управлением и центральный замок. Стоимость данной модели будет начинаться от 589 900 рублей.

Хэтчбек в исполнении Classic обойдется автомобилистам минимум в 629 900 рублей. Оборудование данной версии дополнено сиденьем водителя, которое может регулироваться по высоте, и пассажирской подушкой безопасности, которую можно будет отключить. Если доплатить 25 тысяч рублей покупателю будет доступен кондиционер, а также охлаждаемый перчаточный ящик.

Версия Comfort, стоимость которой начинается от 687 900 рублей, оснащается мультифункциональным рулевым колесом, задними электростеклоподъемниками, подогревом передних сидений, кондиционером и электроприводом зеркал. Данная машина также доступна со 122-сильным агрегатом объемом 1,8 литров по цене от 712 900 рублей с механической коробкой, а если покупатель захочет данную модель, оснащенную пятиступенчатым «роботом», то ему придется заплатить от 737 900 рублей.