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«Это полный беспредел» - эксперт о блокировке карт банками в случае необоснованных переводов

Валентина Пескова
13:00 27.11.2018
Клиенты трех банков РФ пожаловались СМИ, что кредитные организации просят их предоставить отчет о совершенных денежных переводах.
Фото: Klaus Ohlenschlager Picture, Alliance Globallookpress

Ситуация с клиентами «Бинбанка», «Тинькофф-банка» и «Сбербанка», которых сотрудники указанных организаций просят предоставить письменные отчеты о совершенных переводах на сумму менее одной тысячи рублей, является «полным беспределом». Об этом заявил «Звезде» эксперт, президент Финансовой Группы Whitestone Capital Александр Просвиряков.

По словам эксперта, данный прецедент может быть вызван разными причинами, но никак не желанием банков контролировать законность соблюдения переводов.

«Здесь явно цель какая-то другая. Возможно, максимально навредить клиентам, заблокировать их средства у себя на максимально длительное время, чтобы банк мог бесплатно пользоваться вашими деньгами. Напомню, что каждый день, когда у вас деньги просто "ночуют" на счету, вы не дозарабатываете больше 7% годовых. Их получает за вас банк», - объяснил Александр Просвиряков.

В связи с этим, полагает эксперт, банки, ищут или придумывают любые причины, чтобы заморозить или заблокировать средства клиентов. И, таким образом, получают прямой доход от граждан, которые не владеют информацией о законах финансового рынка.

«Это видно даже по цифрам. Если мы посмотрим на прибыльность банков в этом году, то она достигла рекордных объемов. В 2018-м банки заработали уже больше триллиона рублей. И вся эта прибыль – не что иное, как потеря клиентов. То есть это те деньги, которые вы не получили от банков в результате того, что с вас списывают комиссии, либо не платят вам доход, который вы должны получать за то, что храните там деньги», - продолжает Просвиряков.

В случае, если клиенты банков сталкиваются с подобными неправомерными действиями, эксперт советует сразу же обращаться с жалобой в Центробанк, который уже высказал свое недовольство данной ситуацией в СМИ. Сделать это не сложно, заполнив специальную форму на официальной странице ЦБ в Интернете. На такие жалобы очень быстро реагируют.

Напомним, сегодня «Известия» опубликовали расследование с информацией, полученной от клиентов банков «Бинбанка», «Тинькофф-банка» и «Сбербанка». По данным газеты, сотрудники указанных финансовых организаций требуют от клиентов предоставить им бумаги, объясняющие операции по переведению средств на сумму менее тысячи рублей в течение трех дней. В случае отсутствия документов клиентам якобы грозили аннулированием карты.

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