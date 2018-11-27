В Кремле назвали возможные последствия от введения военного положения на Украине

Введение военного положения в нескольких регионах Украины является внутренним делом этого государства, но на фоне предвыборных процессов данный шаг имеет особую окраску, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело Украины, но на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, скажем так, имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску», - сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам, комментируя решение украинских властей.

По словам Пескова, потенциально введение военного положения в некоторых украинских регионах может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе на юго-востоке Украины.

Напомним, в воскресенье украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу России. Суда вошли во временно закрытую акваторию РФ и совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. После данного инцидента украинские корабли были задержаны, возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

В понедельник, 26 ноября, Верховная рада одобрила указ украинского лидера Петра Порошенко о введении на территории страны военного положения в соответствии с принятым решением СНБО. Военное положение было введено на 30 суток в 10 областях страны.