В Крыму ожидается шторм с пятиметровыми волнами

МЧС предупредило об усилении ветра и шторме с пятиметровыми волнами на полуострове Крым, сообщили «Звезде» в пресс-службе экстренного ведомства по республике.

В связи с приходом южного циклона в Крыму образовался шторм, который будет буйствовать в Азовском море, Каркинитском заливе, а также в северной и северо-восточной частях Черного моря.

Как отметили в ведомстве, 27 – 28 ноября ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, днем 28 переходящие в мокрый снег, ветер усилится до 17-22 м/с, 29 – 30 ноября прогнозируют очень сильный северо-восточный ветер 25–30 м/с и гололедицу.

«Высота волн: 27 ноября — 13-20 дм, 28 ноября — 20-30 дм, 29 и 30 ноября — 30-40 дм, в северо-восточной части Черного моря и открытом море — 40-50 дм», - сказано в сообщении МЧС по республике.

Кроме того, на полуострове ожидается понижение температуры воздуха до минус двух - минус семи градусов.