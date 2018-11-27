В Google Maps появится поддержка хэштегов

В сервисе Google Maps появится возможность ставить хэштеги в отзывах. С их помощью пользователи смогут легче найти отзывы о конкретных местах или событиях.

Платформа Google Maps предлагает пользователям добавить в конце обзора до пяти хэштегов. Пользователи также могут вернуться к своему отзыву и дописать соответствующие отметки к опубликованным отзывам. Данную возможность уже запустили на Android около недели назад. Об этом сообщает издание TechCrunch.

По словам экспертов, данная возможность является полезной только в тех случаях, когда пользователи добавляют конкретные хэштеги. В настоящее время новая функция тестируется, и пока не ясно, когда ее запустят полноценно.