Компания Mail.Ru Group разрабатывает голосового помощника, об этом рассказала «Звезде» вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова.

Она отметила, что разрабатывается платформа с навыками, которыми будет обладать помощник. По предварительным данным, также создается и умная колонка. По словам Артамоновой, интегрировать помощник планируется во все продукты, где это будет иметь смысл.

«Интегрировать помощник планируется во все продукты, где это будет иметь смысл и не только в продукты Mail.ru», - отметили в пресс-службе Mail.Ru Group.

Разрабатываемый голосовой помощник имеет рабочее название «Маруся», но, как подчеркнули в компании, официально оно пока не было утверждено.

Напомним, год назад «Яндекс» запустил голосового помощника «Алису», а в мае 2018 года российская компания представила умную колонку со встроенным помощником - «Яндекс. Станцию».