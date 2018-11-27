Подразделения Объединенных сил Украины приведены в полную боеготовность

После инцидента в Керченском проливе и введения Киевом военного положения подразделения и воинские части Объединенных сил Украины приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

В публикации пресс-центра на странице в социальной сети Facebook говорится, что по приказу командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева военнослужащими была усилена бдительность, «воинские части и подразделения приведены в полную боевую готовность».

«Военные уверяют, что, независимо от изменений обстановки, враг не пройдет», - сказано в сообщении пресс-центра.

Такие меры приняты после инцидента в Керченском проливе между российскими и украинскими кораблями. В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, они не реагировали на требования сопровождавших их российских военных кораблей немедленно остановиться. Украинские корабли совершали опасные маневры и были задержаны. После случившегося было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

В понедельник Верховная рада одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в восьми областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории сроком на 30 дней.

Ранее сообщалось, что в боеготовность были приведены сотрудники СБУ, а также соединения и части Вооруженных сил Украины.