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Глава СБУ признал, что на задержанных украинских кораблях были контрразведчики

Василиса Морозова
11:34 27.11.2018
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил, что на задержанных 25 ноября украинских кораблях находились офицеры военной контрразведки.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак признал, что на борту кораблей ВМС Украины, которые были задержаны 25 ноября в Керченском проливе в связи с нарушением границы России, находились два сотрудника контрразведки ведомства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как отметил Грицак, они выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений ВМС в соответствии с украинским законодательством.

«Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины "О Службе безопасности Украины"», - сказал он.

Напомним, три украинских судна - «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны российской Погранслужбой в Керченском проливе из-за незаконного пересечения российской границы.

Позднее Совет безопасности ООН заблокировал российскую повестку срочного заседания, посвященного случившемуся. Украина ввела военное положение в граничащих с Россией областях - Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской.  

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