Глава СБУ признал, что на задержанных украинских кораблях были контрразведчики

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак признал, что на борту кораблей ВМС Украины, которые были задержаны 25 ноября в Керченском проливе в связи с нарушением границы России, находились два сотрудника контрразведки ведомства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как отметил Грицак, они выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений ВМС в соответствии с украинским законодательством.

«Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины "О Службе безопасности Украины"», - сказал он.

Напомним, три украинских судна - «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны российской Погранслужбой в Керченском проливе из-за незаконного пересечения российской границы.

Позднее Совет безопасности ООН заблокировал российскую повестку срочного заседания, посвященного случившемуся. Украина ввела военное положение в граничащих с Россией областях - Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской.