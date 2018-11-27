В Совбезе РФ заявили о возможной отмене президентских выборов на Украине

Президент Украины Петр Порошенко, устроив провокацию со своими кораблями на границе с Россией, в очередной раз подтвердил отсутствие у него внятной предвыборной программы. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам», прокомментировав инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе.

«Порошенко намерен строить свою избирательную кампанию исключительно на раздувании мнимых угроз. С введением военного положения с частичным ограничением прав и свобод своих граждан возможна и отмена президентских выборов под предлогом защиты Украины», - предположил Патрушев.

По мнению секретаря, «действия Киева стали постоянным источником угроз, а инцидент на море - еще одна строчка в списке преступлений киевских властей».

Ранее Петр Порошенко, говоря о предстоящих президентских выборах на Украине, заранее обвинил Москву во вмешательстве в них. По его словам, Россия будет активно использовать для этого «пропаганду» и «дезинформацию».

Сегодня Верховная Рада назначила проведение выборов президента на Украине на 31 марта 2019 года.