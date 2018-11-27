Опубликовано необычное видео со съемок «Игры престолов»

Актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в телесериале «Игра престолов», опубликовала на своей странице в Instagram видео со съемочной площадки шоу.

Хиди вместе с коллегами устроила мастер-класс по фырканью. Она опубликовала несколько видео, на которых запечатлена сама актриса, а также актеры Николай Костер-Вальдау и Йохан Филип «Пилу» Асбек.

Все видеозаписи Хиди добавила в одну публикацию. Ролики были сняты в режиме замедленной съемки.

Ранее сообщалось, что финал «Игры престолов» выйдет в апреле следующего года.