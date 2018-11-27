ВТБ пригрозил Порошенко иском из-за украинской «дочки»

Банк ВТБ заявил, что может через суд взыскать с президента Украины Петра Порошенко затраченную сумму на покупку банка «Мрия», на базе которого была построена его украинская «дочка».

Как сообщили «Звезде» в пресс-службе банка, ВТБ (Украина) был построен на базе кредитной организации «Мрия», которым владел Порошенко, который банковская группа приобрела в 2006 году.

«ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с господина Петра Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка», — говорится в заявлении.

В сентябре Апелляционный суд Киева арестовал акции ряда «дочек» российских банков (ВЭБ, Сбербанк, ВТБ) по иску предприятий бизнесмена Игоря Коломойского. Как отметили в ВТБ, арест активов банковской группы «парализовал работу» банка на Украине, а рассмотрение жалоб затянулось.

В российском банке добавили, что украинские власти поощряют «рейдерство» Коломойского, от чего страдают граждане Украины.