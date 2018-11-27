В Федерации автовладельцев поддержали изменения цвета дорожной разметки в России

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев рассказал RT, что предложение Минтранса РФ использовать регионам желтую разметку для обозначения разделяющих встречные полосы движения на дороге линий разумно и окажется эффективным в нашей стране.

«Скандинавские страны первыми объявили декларацию о том, что смертность нужно довести до нуля. У них похожие с нами условия, очень большой опыт. Они доказывают, что их политика очень эффективна», - сказал он.

Эксперт отметил, что желтая разметка является более заметной и удобной для водителей, поэтому она уже используется во многих странах. Он напомнил, что даже пешеходные переходы, которые покрашены в белый и желтый цвета, более заметны для водителей.

«Инициатива Минтранса абсолютно разумна», — подытожил Канаев.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта РФ предложило изменить цвет дорожной разметки с белого на желтый «в целях повышения безопасности на дорогах».