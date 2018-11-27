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СМИ: банки пригрозили блокировкой карт в случае необоснованных переводов

Валентина Пескова
10:22 27.11.2018
Таким образом финансовые организации сами начали борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов.
СМИ: банки пригрозили блокировкой карт в случае необоснованных переводов
Фото: kati imagebroker.com, Globallookpress

Как пишут «Известия», российские банки стали выдвигать новые требования к переводам своими клиентами небольших денежных сумм в пределах одной тысячи рублей. Если человек не предоставит финансовой организации документов, объясняющих такую транзакцию, его карту или счет могут заблокировать. По информации газеты, с такими ситуациями столкнулись клиенты «Бинбанка», «Тинькофф-банка» и «Сбербанка».

Как рассказали изданию клиенты банков, они стали получать звонки от сотрудников данных финансовых организаций, которые требовали предоставить им объясняющие операцию документы в письменном виде в течение трех дней. При этом в случае отсутствия таких бумаг им якобы грозили аннулированием карты.

Как объяснили финансовые специалисты газете, такие меры банков направлены на пресечение различных нелегальных и мошеннических схем: отмывания денежных средств и финансирование терроризма. Однако запрашивать письменные подтверждения операций на небольшие суммы банки все же не вправе, указывают аналитики, поскольку такие меры действительны только в случае с суммами от 600 тысяч рублей. Таким образом, добавляют эксперты, организации нарушают установленные законодательные нормы.

«Если клиенты банков сталкиваются с подобного рода проблемами, Центробанк рекомендует подавать жалобы в интернет-приемную», - заявили в пресс-службе ЦБ «Известиям».

При этом в Центробанке отметили, что пока подобные жалобы от клиентов им пока не поступали.

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