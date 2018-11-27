Россияне назвали свои главные страхи

Граждане России чаще всего боятся смерти родных и близких, войны и бессмысленно прожить свою жизнь. Такие результаты показал опрос, проведенный интернет-проектом «Батюшка онлайн», пишет RT.

По словам основателя проекта Надежды Земсковой, больше всего россияне опасаются собственной смерти, ответственности перед Богом за свои грехи, а также не успеть сделать нечто важное.

Им присущ страх болезней, одиночества и предательства, а также физической и душевной боли. Россияне боятся бедности, быть ненужными и бессмысленно прожить жизнь.

Опрос показал, что люди не хотят войны, конца света и присутствовать при стихийных бедствиях. Часть респондентов отметила, что до смерти боится попасть в ад, если совершит тяжкий грех и уйдет без покаяния.

На последних местах в рейтинге страхов наших граждан – боязни темноты и полетов на самолете.