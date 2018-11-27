Прилетевших в Киев через Минск россиян не пустили на Украину

Больше 30 россиян застряли в аэропорту Киева: после введения военного положения им отказали во въезде на Украину. Пассажиры прибыли в украинскую столицу из Минска рейсом 829 авиакомпании Belavia, но из аэропорта на улицу их не выпустили. Представитель пограничной службы вышел к россиянам, объяснив, что им придется пройти процедуру, «как на фейс-контроле в клубе: кого-то пускают, кого-то нет».

«Семьи с детьми, есть очень пожилые люди. Всех в результате завернули, всем по очереди устраивали допрос: "С какой целью? Почему?" Потом всех отвели в транзитный зал, сказали, что все будут депортированы, потому как цель поездки не подтверждена», - рассказал «Звезде» пассажир Сергей Малинин.

Граждан с российскими паспортами обещали отправить обратно в Минск около трех часов назад. Согласно их рассказам, останавливать россиян на границе начали после 17 часов по местному времени. Те, кто прилетел раньше, с такими проблемами не столкнулись.