Минтранс рекомендовал поменять в России цвет дорожной разметки

Министерство транспорта порекомендовало властям в регионах поменять цвет дорожной разметки, разделяющей полосы движения. Как пишет газета «Известия», ведомство предложило использовать желтую разметку «на двух- и трехполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения».

Рекомендации Минтранс подготовил в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги», переняв опыт в скандинавских странах. В ведомстве отметили, что согласно статистике, аварии, вызванные выездом на встречную полосу движения – почти 10% от общего числа ДТП.

Как подчеркнули в министерстве, предложение было сделано для «повышения безопасности на дорогах и является не обязательным требованием, а рекомендацией».

Отмечается, что весной Росавтодор провел эксперимент по использованию желтой разметки в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае и пришел к выводу, что число аварий снизилось на 30%. В Минтрансе подчеркнули, что желтые линии хорошо видны особенно зимой, когда проезжая часть может быть заснеженной.