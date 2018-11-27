Продюсер «Ласкового мая» раскрыл причину потери Пугачевой своего голоса

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что сигареты подействовали на вокальные данные легендарной певицы Аллы Пугачевой. Об этом он написал в Instagram.

Продюсер опубликовал фотографию с Примадонной, на которой она держит сигарету в руках, и отметил, что был поражен из-за того, что Пугачева курила в молодые годы, имея маленького ребенка.

По его словам, в прошлом ее голос был одним из лучших в мире, однако пагубные привычки «превратили ее в посредственную певицу», так как у нее очень низко сел голос. Поэтому, посетовал Андрей Разин, в настоящее время, к сожалению, услышать тех произведений, которые могли слышать и наслаждаться голосом Примадонны, уже невозможно.

«Именно курение сделало свое дело, и сегодня Пугачева практически превратилась в посредственную певицу, потому что у нее очень низко сел голос», - добавил Разин.

Кроме того, как сказал продюсер, сам он никогда не курил, а также очень наказывал участников «Ласкового мая» за курение.