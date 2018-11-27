В декабре жители Москвы увидят два звездопада

В первом зимнем месяце в столице можно будет увидеть два звездопада. Один из них – метеорный поток Геминиды – жители Москвы смогут наблюдать в ночь с 13 на 14 декабря. Как отмечается на сайте мэра столицы, в это время в небе будут вспыхивать до 120 падающих звезд в час.

Второй звездопад – метеорный поток Урсиды – произойдет в ночь с 21 на 22 декабря. В это время будут падать до 10 небесных тел в час.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, погода в эти дни в Москве ожидается ясная и безоблачная, поэтому специального оборудования для наблюдения за космическими явлениями не потребуется. Впрочем, как заметили в московском планетарии, создать препятствие для наблюдений все же может полная Луна, которая взойдет сразу после заката солнца.