Беспилотные автомобили в России оснастят специальными знаками

На автоматизированные автомобили в России повесят специальные знаки – букву «А», означающую «Автономное вождение». Такая мера вводится в рамках правительственного эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Татарстана, который начинается с первого декабря.

«Этот знак полностью соответствует ГОСТу. Его можно официально использовать на автомобилях с высокой степенью автоматизации. Прототип этого знака будет представлен 30 ноября в рамках Urban Mobility Forum. В будущем знак будет общедоступным», - заявили РИА Новости в пресс-службе НТИ «Автонет».

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по использованию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. В рамках него на дороги выйдет около 100 автомобилей.

В пресс-службе НТИ также пояснили, что за время проведения эксперимента планируется определить экономическую модель использования беспилотных ТС, возможность их коммерческого использования и дальнейшее развитие рынка «умной мобильности».