В МИД РФ ответили на слова Климкина о «формальных» дипотношениях с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что дипотношения между Киевом и Москвой «исчерпали себя и являются формальностью».

Дипломат отметила, что Россия выступает за ответственное решение любых проблем с Украиной.

«После того, что его режим, режим, в котором он (Климкин) участвует, сотворил. Такое количество провокаций, безобразий, столько лжи было вылито, — они задаются вопросом, нужны ли дипотношения», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киеву не нужны дипломатические отношения с Москвой, однако власти Украины пока не видят возможности их разрыва, так как в РФ находятся около 2,5 млн граждан Незалежной.

Напомним, три украинских корабля 25 ноября незаконно пересекли российскую границу в Керченском проливе. После этого буксир и два катера ВМС Украины и все члены экипажа были задержаны и доставлены в керченский порт.