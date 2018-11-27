В Калининграде пациент умер прямо во дворе больницы

В соцсетях Калининграда волну возмущения вызвал видеоролик, на котором очевидец снял мужчину, скончавшегося прямо во дворе больницы скорой медицинской помощи.

По словам свидетелей происшествия, медиков звали на помощь, однако они не спешили к человеку, который чувствовал себя плохо. Люди не понимали, почему до человека никому нет дела. Когда мужчина умер, рядом с ним сразу же появились охранники, пытаясь запретить производить видеосъемку. В связи с чем секьюрити даже вызвали на место происшествия наряд полиции.

Позже стало известно, что скончавшегося пациента привезли в больницу на машине скорой помощи. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Госпитализировать его не стали, а отправили домой. При этом мужчину просто вывезли на коляске на улицу, посадили на скамейку и оставили. По предварительным данным, причиной смерти человека мог стать инсульт. Разобраться в этом предстоит следователям и чиновникам Минздрава, которые проводят внутреннее расследование.