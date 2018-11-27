В Совфеде поддержали применение Россией оружия при инциденте в Керченском проливе

Применение Россией оружия в отношении нарушивших государственную границу РФ военных кораблей Украины абсолютно правомерно. Это подчеркнул в своем заявлении председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Бердянск», "Никополь" и "Яны Капу" совершили преступление, несанкционированно проникнув в территориальные воды России. Любое нарушение госграницы суверенной страны несет в себе потенциальную угрозу, для устранения которой можно и должно принимать все адекватные ситуации меры. Украинские суда опасно маневрировали, вошли в нашу акваторию. Преступлением было бы не отреагировать!» - говорится в официальном заявлении члена Совфеда.

По словам Виктора Бондарева, отдельные антироссийски настроенные группы на Западе преподносят ситуацию так, будто бы Россия совершила преступление, открыв огонь. Поэтому в данный момент очень важно донести свою позицию до международного сообщества, проведя на уровне Совбеза ООН разбирательство по факту незаконных действий Украины, в связи с которыми возбуждено уголовное дело.

«Российские пограничники стреляли только с одной целью: остановить непрошенных гостей. Корабли доставлены в Керчь. Экипажи арестованы и будут преданы суду, капитаны и личный состав понесут должное наказание», - отметил Бондарев.

По предположению Виктора Бондарева, в связи с грядущими президентскими выборами на Украине провокация в Керченском проливе не будет единичной. Подобных ситуаций «следует ожидать в скором времени в ДНР и ЛНР, и на других территориях».