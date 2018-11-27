В Якутске отменили выступление Элджея из-за угроз рэперу

Организаторы концерта рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) в Якутске, запланированного на 28 ноября в спорткомплексе «Триумф», отменили из-за угрозы срыва выступления.

Как сообщил представитель организаторов ТАСС, выступление артиста было отменено по обоюдному согласию обеих сторон. С 28 ноября в кассах города будут принимать заявления на возврат билетов.

«Несмотря на то, что продано более 1500 билетов и роздано около 500 пригласительных, мы решили отменить концерт. У нас нет другого выбора, так как артисту начали поступать угрозы расправой», - говорится в сообщении организаторов в Instagram.

Кроме того, управление образования городской администрации направило директорам школ письма с рекомендацией не допускать школьников на концерт популярного рэп-исполнителя, так как репертуар Элджея «может вызвать у детей употребить наркотические средства, алкоголь и т.д.». А бывший депутат из Нерюнгинского района Александр Силин подал заявление в Роспотребнадзор с просьбой отменить концерт рэпера из-за его «татуировок с нацисткой символикой», сообщает YakutiaMedia.