Солистку группы «Винтаж» экстренно госпитализировали

Солистку группы «Винтаж» Анну Плетневу госпитализировали в Москве из-за ухудшения состояния после пневмонии, сообщает газета «Известия».

После того, как Плетневой диагностировали пневмонию, артистка продолжала выступать и давать концерты в течение недели. Даже несмотря на удушающие приступы кашля певица выступала в прямом эфире.

Отмечается, что перед каждым выступлением солистка группы выпивала большое количество лекарств, чтобы убрать симптомы болезни и петь. После одного из концертов Плетневой резко стало плохо и она потеряла сознание. Солистку экстренно госпитализировали. Теперь ей придется провести несколько недель под наблюдением врачей.