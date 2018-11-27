Сдержанно и с ошибками в географии: как Запад отреагировал на ситуацию в Керченском проливе

В политических кругах Европы на инцидент в Керченском проливе отреагировали сдержанно.

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что необходимо «проявить сдержанность, чтобы не допустить эскалации ситуации». Того же мнения придерживаются в Австрии, Германии и Турции. По традиции против России выступили Латвия, Эстония и Польша.

Отличился глава Евросовета Дональд Туск. Он написал в Twitter, что осуждает применение Россией силы в Азовском море. Интернет-пользователи в комментариях тут же призвали его сначала разобраться в ситуации и свериться с картами, а затем обвинять целую страну: ведь все произошло в Черном море, а не в Азовском.

«Я осуждаю применение Россией силы в Азовском море. Российские власти должны вернуть украинских моряков, суда и воздержаться от дальнейших провокаций. Я обсуждал ситуацию с президентом Порошенко. Сегодня встречусь с его представителями. Европа останется единой в поддержке Украины», - написал Туск.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказала озабоченность ситуацией от имени своей страны.

«Мы серьезно обеспокоены военной эскалацией между Россией и Украиной в Керченском проливе. Обе стороны должны воздержаться от применения военной силы. ЕС по инициативе Австрии обсудит надлежащие шаги», - написала Кнайсль в Twitter.

МИД Турции опубликовало свое заявление по поводу сложившейся ситуации на официальном сайте:

«Мы следим за развитием событий и обострением напряженности в Азовском и Керченском проливах. В этом контексте нас беспокоят сообщения о том, что на украинских судах были произведены выстрелы, которые вызвали ранение какого-либо персонала».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем комментарии к инциденту полностью встал на сторону Украины. По словам генсека, все союзники НАТО «выразили абсолютную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины». В связи с чем он призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и разрешить свободу судоходства для Украины в Азовском море и Керченском проливе. А также «немедленно освободить украинских моряков и захваченные корабли».

Чуть ранее свое мнение на эту тему высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Комментируя инцидент в Керченском проливе он заявил, что ему не нравится то, что произошло между Россией и Украиной.