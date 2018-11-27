Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины ТЕГИ

Сдержанно и с ошибками в географии: как Запад отреагировал на ситуацию в Керченском проливе

Валентина Пескова
06:41 27.11.2018
Действия Киева в Европе прокомментировали достаточно сухо.
Сдержанно и с ошибками в географии: как Запад отреагировал на ситуацию в Керченском проливе

В политических кругах Европы на инцидент в Керченском проливе отреагировали сдержанно.

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что необходимо «проявить сдержанность, чтобы не допустить эскалации ситуации». Того же мнения придерживаются в Австрии, Германии и Турции. По традиции против России выступили Латвия, Эстония и Польша.

Отличился глава Евросовета Дональд Туск. Он написал в Twitter, что осуждает применение Россией силы в Азовском море. Интернет-пользователи в комментариях тут же призвали его сначала разобраться в ситуации и свериться с картами, а затем обвинять целую страну: ведь все произошло в Черном море, а не в Азовском.

«Я осуждаю применение Россией силы в Азовском море. Российские власти должны вернуть украинских моряков, суда и воздержаться от дальнейших провокаций. Я обсуждал ситуацию с президентом Порошенко. Сегодня встречусь с его представителями. Европа останется единой в поддержке Украины», - написал Туск.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказала озабоченность ситуацией от имени своей страны.

«Мы серьезно обеспокоены военной эскалацией между Россией и Украиной в Керченском проливе. Обе стороны должны воздержаться от применения военной силы. ЕС по инициативе Австрии обсудит надлежащие шаги», - написала Кнайсль в Twitter.

МИД Турции опубликовало свое заявление по поводу сложившейся ситуации на официальном сайте:

«Мы следим за развитием событий и обострением напряженности в Азовском и Керченском проливах. В этом контексте нас беспокоят сообщения о том, что на украинских судах были произведены выстрелы, которые вызвали ранение какого-либо персонала».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем комментарии к инциденту полностью встал на сторону Украины. По словам генсека, все союзники НАТО «выразили абсолютную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины». В связи с чем он призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и разрешить свободу судоходства для Украины в Азовском море и Керченском проливе. А также «немедленно освободить украинских моряков и захваченные корабли».

Чуть ранее свое мнение на эту тему высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Комментируя инцидент в Керченском проливе он заявил, что ему не нравится то, что произошло между Россией и Украиной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.11.2018, 00:45
Т-90A возглавил список самых смертоносных танков мира
Дата27.11.2018, 05:01
Операция «Тунгва»: яркие кадры антитеррористических учений России и Индии
Дата25.11.2018, 03:49
Денис Лебедев одержал победу над Майком Уилсоном
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата26.11.2018, 10:41
Арктические Тор-М2ДТ поступили на вооружение российской армии
Дата26.11.2018, 15:55
Обломки самолета времен ВОВ обнаружили под Наро-Фоминском
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
06:41 В стране и мире
Сдержанно и с ошибками в географии: как Запад отреагировал на ситуацию в Керченском проливе
06:26 В стране и мире
Посольство РФ призвало США «обуздать подопечных» на Украине
04:29 В стране и мире
Видео
Турчинов рассказал, как военное положение ограничит права украинцев
03:31 В стране и мире
Видео
Трамп отреагировал на инцидент в Керченском проливе
03:03 В стране и мире
Видео
Грозивший топить корабли РФ «москитным флотом» украинский капитан задержан ФСБ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
06:41 В стране и мире
Сдержанно и с ошибками в географии: как Запад отреагировал на ситуацию в Керченском проливе
04:29 В стране и мире
Видео
Турчинов рассказал, как военное положение ограничит права украинцев
04:28 В стране и мире
Видео
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на пять километров: видео
03:58 В стране и мире
Видео
Машина протаранила толпу пешеходов в центре Нью-Йорка
03:03 В стране и мире
Видео
Грозивший топить корабли РФ «москитным флотом» украинский капитан задержан ФСБ
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Забывший пристегнуть страховку парапланерист чудом не погиб во время полета: видео
Видео
Песчаная буря накрыла провинцию в центре Китая: видео
Видео
«Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии
Видео
СБУшник с задержанного корабля ВМС Украины признался в осознанном нарушении границы РФ
Видео
Капитан объяснил, как действия украинских моряков едва не привели к трагедии
Видео
Трудовая повинность, комендантский час: чем грозит украинцам введение военного положения
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.