Посольство РФ призвало США «обуздать подопечных» на Украине

Посольство России в США призвало Вашингтон «обуздать своих подопечных» после инцидента в Керченском проливе и последующими акциями у российских дипмиссий на Украине. Об этом сказано в заявлении дипломатического представительства в Facebook.

Дипломаты отметили, что солидарны с коллегами в Киеве и в российских консульствах в украинских городах, которые постоянно сталкиваются с проявлениями агрессии украинских граждан.

«Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец», - говорится в сообщении.

Ранее, как сообщили в МИД России, временному поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому была вручена нота в связи с провокацией Киева в Керченском проливе, а также выражено возмущение после нападений националистов на диппредставительства РФ на Украине.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на экстренном заседании Верховной Рады заявил, что дипломатические отношения Украины и России исчерпали себя и являются формальностью.

Группы радикалов на Украине атаковали посольство РФ в Киеве, а также генконсульства во Львове, Харькове и Одессе. Они бросали на территорию дипмиссий петарды, файеры, яйца, дымовые шашки и жгли около зданий шины.