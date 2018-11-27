В Якутске уволят чиновника, потратившего миллион рублей на банкеты

Мэр Якутска Сардана Авксентьева собирается уволить начальника управления делами городской администрации Максима Артемьева, который заключил два контракта на сумму более одного миллиона рублей для обслуживания банкетов мэрии.

В своем Instagram-аккаунте она написала, что была «неприятно удивлена», когда узнала, что муниципальное казенное учреждение «Управление делами» потратило соответствующим образом средства из бюджета.

«Если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее - нам с ним не по пути», - объяснила Авксентьева.

Она подчеркнула, что не давала ему поручений проводить «массовые гуляния» на бюджетные деньги.

Сардана Авксентьева стала известна после того, как сразу после вступления в должность в целях экономии бюджета выставила на торги дорогие внедорожники чиновников. Также мэр сократила расходы на свое содержание и отменила инаугурацию.