Рада назначила дату выборов президента Украины

Украинский парламент принял постановление о дате проведения следующих выборов президента страны. Согласно принятому решению, они должны состояться в марте следующего года.

«Назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года», — цитирует ТАСС текст документа.

Таким образом, Верховная рада подтвердила дату выборов, назначенную ранее. Это постановление было принято парламентом после рассмотрения вопроса о введении военного положения в стране.

Военное положение в ряде областей Украины было введено 26 ноября. Под него попали Луганская, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Николаевская, Харьковская, Черниговская и Херсонская область, а также воды и побережья Черного и Азовского морей. Особый правовой статус будет действовать тридцать дней.

Ранее стало известно, что глава СНБО Украины Александр Турчинов предупредил о возможном ограничении прав и свобод граждан страны на время действия военного положения. В списке прав и свобод, которых украинцев могут «временно лишить» - неприкосновенность жилья, свободы высказываний и передвижения, право на митинги, защита личной информации и многие другие.