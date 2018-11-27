Забывший пристегнуть страховку парапланерист чудом не погиб во время полета: видео

Парапланерист забыл пристегнуть страховку и вынужден был цепляться за летательный аппарат, а также пилота. Кадры опасного полета сняты на камеру, установленную на самом параплане.

На записи видно, как двое любителей экстремального спорта стартовали с горы, но о том, что один из них не пристегнут карабином, они поняли, когда уже набрали высоту. Молодой человек, вынужден был правой рукой схватиться за инструктора, а второй – за металлический брусок параплана.

Таким образом ему пришлось лететь около двух минут. Самому пилоту также приходилось управлять парапланом только одной рукой, второй он придерживал своего товарища. Когда молодые люди приблизились к Земле, молодой человек, который не был пристегнут, соскочил с параплана, а пилот продолжил полет, чтобы приземлить параплан должным образом.

Как сообщает The Daily Mail, любитель экстрима получил ранения при приземлении, однако обошлось без серьезных травм. Мужчина признался, что это был его первый полет.