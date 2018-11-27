Турчинов рассказал, как военное положение ограничит права украинцев

Глава Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов заявил, что на время действия в стране военного положения ее граждан могут ограничить в правах и свободах. Эту информацию секретарь СНБО озвучил, выступая в Верховной раде.

По словам Турчинова, подобные ограничения конституционных прав соответствуют нормам военного положения. Он отметил, что военное командование страны и органы исполнительной власти получили поручение вводить все необходимые для «обеспечения обороны Украины» меры.

Вместе с тем глава СНБО заявил, что президент Порошенко якобы не планирует использовать инструменты по ограничению свобод и прав украинцев, однако «такую возможность надо иметь». Указ украинского лидера о военном положении подразумевает, что украинцев могут «временно» лишить прав, гарантированных 12 статьями конституции страны. В их числе неприкосновенность жилища, защита личной информации, участие в митингах, право частной собственности, свобода высказываний и другие.

Ранее стало известно, что Верховная рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в ряде регионов Украины, которые граничат с Россией. Всего 276 народных депутатов проголосовали «за» введение такого режима. Помимо близких к России областей, военное положение коснется внутренних вод и побережий Азовского и Черного моря.