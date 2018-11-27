Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на пять километров: видео
Очередной пепловый выброс произошел на расположенном на курильском острове Парамушир вулкане Эбеко.
Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил в воздух пятикилометровый столб пепла. Кадры с места событий сняли очевидцы.
Вследствие извержения никто не пострадал, угрозы населению Северо-Курильска, который находится всего в семи километрах от вулкана, тоже нет. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Сахалинской области.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на севере острова Парамушир в Сахалинской области в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.