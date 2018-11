Машина протаранила толпу пешеходов в центре Нью-Йорка

В центре Нью-Йорка произошел дорожный инцидент со множеством пострадавших. Автомобиль протаранил толпу пешеходов на тротуаре в Манхэттене.

По данным ABC News, при трагедии погиб как минимум один человек, семеро получили различные тяжелые травмы. По версии очевидцев событий, в ДТП погибли два человека, а не один. Точное количество жертв и пострадавших уточняет полиция.

Driver trying to parallel park on Canal St. hit the gas instead of the brake. Seven struck, one dead and a second likely per police source