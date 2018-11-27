Песчаная буря накрыла провинцию в центре Китая: видео

Песчаная буря высотой около ста метров обрушилась на китайскую провинцию Ганьсю. Из-за слоя песка и пыли в воздухе, видимость упала до нескольких метров.

Жителям города Чжанъе пришлось пользоваться защитными масками, чтобы иметь возможность дышать. Многие горожане, страдающие респираторными заболеваниями, укрывались в домах, поскольку выходить на улицу было опасно для их здоровья.

В медучреждениях также зафиксировано увеличение числа жалоб на кашель и проблемы со зрением. Автомобильное движение в Ганьсю частично блокировано. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры стихии.

Отмечается, что песчаные бури приходят каждый год с наступлением сухого сезона, когда сильные ветры выдувают песок из пустыни Гоби.