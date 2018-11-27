Алеку Болдуину предъявили обвинения после драки за парковочное место

Актер Алек Болдуин предстал перед судом после драки на парковке. По версии прессы, причиной конфликта между актером и другим автовладельцем стало парковочное место.

Болдуин был арестован еще в начале ноября. Изначально его обвинили в попытке нападения третьей степени и преследованиях второй степени.

По данным полиции, Болдуин, управляя автомобилем, попытался занять парковочное место в квартале Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке. Однако прямо перед ним встал водитель фургона Saab. В ходе конфликта, по словам потерпевшего, актер ударил его по лицу.

Сам Болдуин отрицает факт драки и утверждает, что никого не бил. Никаких иных комментариев для журналистов он давать не стал.