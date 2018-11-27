Трамп отреагировал на инцидент в Керченском проливе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя инцидент в Керченском проливе, заявил, что ему не нравится то, что произошло между Россией и Украиной.

По словам главы Белого дома, Вашингтон сейчас работает по этому вопросу с лидерам стран Европы. Американский лидер выразил надежду, что ситуацию можно урегулировать.

«Мы работаем с европейцами над этим», - приводит РИА Новости его слова.

Конфликт между Россией и Украиной произошел в воскресенье, 25 ноября. Российские пограничники задержали украинские суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» после того, как они после неоднократных призывов остановиться, незаконно вторглись на территорию России.

Верховная рада в ходе внеочередного заседания 26 ноября поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Особый правовой режим вступает в силу 28 ноября и продлится 30 дней.