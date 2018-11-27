Грозивший топить корабли РФ «москитным флотом» украинский капитан задержан ФСБ

В средствах массовой информации опубликован список украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября. В перечне имен фигурирует командир-лейтенант артиллерийского катера «Бердянск» Роман Мокряк.

Мокряк «прославился» в СМИ в 2017-м году, когда предложил атаковать российские корабли с помощью особой тактики, названной им «волчья стая». По замыслу украинского моряка, «воевать» против флота России надо, применяя так называемый «москитный флот» - группу небольших кораблей, которая одновременно атакует крупный вражеский корабль.

Теперь Мокряк задержан российскими пограничниками и находится в Керчи вместе с остальными членами экипажей кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Дальнейшая их судьба на текущий момент неизвестна, однако сообщается, что все задержанные моряки находятся в стабильном состоянии.

Провокация с участием трех кораблей ВМС Украины произошла 25 ноября. «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вошли в территориальные воды России, нарушив государственную границу. На протяжении нескольких часов корабли совершали опасные маневры, а их капитаны игнорировали законные запросы россиян.

В результате, вечером того же дня корабли были задержаны с применением оружия и отправлены в Керчь. Позже украинские моряки признались, что намеренно создавали провокационную ситуацию и сознательно игнорировали запросы и требования российских пограничников.