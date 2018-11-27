Названы финалисты конкурса лучших машин Европы

Организаторы старейшего автомобильного конкурса Car of the Year-2019 назвали имена автомобильных новинок, которые поборются за звание лучшей машины Европы в 2019 году.

В состав жюри вошли около 50 журналистов из 23 европейских стран. Комиссия выбрала из 42 автомобилей семь участников финального голосования. В список финалистов вошли Alpine A110, Jaguar I-Pace, Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-Class, Peugeot 508 и Citroen C5 Aircross.

Результаты итогового голосования будут объявлены в марте 2019 года перед автосалоном в Женеве.