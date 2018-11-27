Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ричард Гир назвал Москву «потрясающим городом»

Вадим Синицын
02:40 27.11.2018
Как отметил Гир, впервые он побывал в Москве в 1989 году. За прошедшие годы город изменился колоссально.

В Москве состоялось крупное бизнес-мероприятие Synergy Global Forum. Одним из приглашенных гостей стал американский актер Ричард Гир. Известный во всем мире голливудский артист рассказал о своих ощущениях от России и ее столицы.

Как отметил Гир, впервые он побывал в Москве в 1989 году. Тогда, по словам актера, столица являлась «темным местом» и навевала ему тягостные ощущения. Однако с тех пор произошли огромные изменения.

«Это был не очень приятный опыт. Сейчас изменения колоссальные. Теперь Москва - потрясающий город. Жизнь бьет здесь ключом. Также и в Санкт-Петербурге. Будто день сменил ночь… Какое-то чувство света во мне появилось, когда я бываю в России», - признался актер.

Подобные признания вызвали у журналистов другие вопросы – например, не желает ли Гир получить гражданство России. Актер ответил, что желает остаться американцем, однако напомнил собравшимся, что «все мы находимся в одной лодке» и призвал заботиться друг о друге вне зависимости от гражданства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.11.2018, 00:45
Т-90A возглавил список самых смертоносных танков мира
Дата26.11.2018, 15:13
Число юнармейцев ЗВО превысило 80 тысяч человек
Дата25.11.2018, 03:49
Денис Лебедев одержал победу над Майком Уилсоном
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата26.11.2018, 10:41
Арктические Тор-М2ДТ поступили на вооружение российской армии
Дата26.11.2018, 15:55
Обломки самолета времен ВОВ обнаружили под Наро-Фоминском
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:03 В стране и мире
Видео
Грозивший топить корабли РФ «москитным флотом» украинский капитан задержан ФСБ
02:33 В стране и мире
Видео
В МИД объяснили принятие Россией повышенных мер безопасности
01:03 В стране и мире
Видео
На Украине уточнили список областей с военным положением
23:59 В стране и мире
Видео
На границе Украины и Польши начались потасовки между дальнобойщиками и протестующими
23:25 В стране и мире
Видео
Зонд InSight приземлился на Марс и передал первое фото
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
СБУшник с задержанного корабля ВМС Украины признался в осознанном нарушении границы РФ
Видео
Капитан объяснил, как действия украинских моряков едва не привели к трагедии
Видео
Трудовая повинность, комендантский час: чем грозит украинцам введение военного положения
Видео
Появилось новое видео с задержанными украинскими кораблями в Керчи
Видео
ФСБ показала видео погони российских пограничников за кораблями ВМС Украины
Видео
Сближение корабля российских пограничников с судами ВМС Украины в Керченском проливе попало на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.