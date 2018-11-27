Ричард Гир назвал Москву «потрясающим городом»

В Москве состоялось крупное бизнес-мероприятие Synergy Global Forum. Одним из приглашенных гостей стал американский актер Ричард Гир. Известный во всем мире голливудский артист рассказал о своих ощущениях от России и ее столицы.

Как отметил Гир, впервые он побывал в Москве в 1989 году. Тогда, по словам актера, столица являлась «темным местом» и навевала ему тягостные ощущения. Однако с тех пор произошли огромные изменения.

«Это был не очень приятный опыт. Сейчас изменения колоссальные. Теперь Москва - потрясающий город. Жизнь бьет здесь ключом. Также и в Санкт-Петербурге. Будто день сменил ночь… Какое-то чувство света во мне появилось, когда я бываю в России», - признался актер.

Подобные признания вызвали у журналистов другие вопросы – например, не желает ли Гир получить гражданство России. Актер ответил, что желает остаться американцем, однако напомнил собравшимся, что «все мы находимся в одной лодке» и призвал заботиться друг о друге вне зависимости от гражданства.