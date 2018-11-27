В МИД объяснили принятие Россией повышенных мер безопасности

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе, заявила, что Москва принимала повышенные меры безопасности в связи с угрозами уничтожения Крымского моста.

«Российская сторона предпринимала повышенные меры безопасности, а особенно учитывая те призывы к уничтожению, подрыву и так далее Керченского моста», - рассказала она.

Дипломат также не исключила новых провокаций со стороны украинских властей. По ее словам, Киев не в состоянии контролировать не только то, что происходит в чужих территориальных водах, но и не в силах властвовать на территории Украины.

Также представитель МИД, выступая на телеканале «Россия 1», рассказала, что Москва сожалеет об отказе Собета безопасности ООН о проведении срочного заседания по ситуации в Керченском проливе.

Украинские суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границы РФ и были задержаны российскими пограничниками. Три украинца получили ранения, сейчас они находятся в больнице. Корабли были задержаны.