На Манежной площади в Моcкве поставили 20-метровую елку

На одной из главных площадей российской столицы появилась новогодняя ель. В этом году Манежную украсили деревом 20-метровой высоты.

Подходящую ель искали более двух недель в лесах под Тверью. В итоге специалисты подобрали дерево весом в пять тонн. Чтобы украсить ее понадобилось три километра световых гирлянд, неделя работы и несколько тысяч новогодних игрушек.

В этом году темой для новогодних украшений на Манежной площади стало ретро 19-го века. Помимо обычных игрушек, ель украсили тростями, цилиндрами и другими атрибутами этой эпохи, чтобы создать соответствующую атмосферу. Ближе к Новому году, когда ударят морозы, вокруг дерева зальют каток, на котором будут организованы представления и шоу в стиле позапрошлого века.