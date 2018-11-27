На юге Италии бушует двойное торнадо: видео

Жители южных итальянских провинций Апулия, Калабрия и Кампания стали свидетелями уникального природного явления - двойного торнадо. Один из очевидцев снял приближение разрушительного вихря на видео.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как две крутящиеся воронки приближаются к берегу со стороны Адриатического моря. Торнадо достигло берега, нанеся ущерб прибрежным деревням.

Пострадали несколько автомобилей и домов, десятки деревьев вырваны с корнем, получили травмы несколько человек.