Схватила за голову: момент нападения акулы на дайвера попал на видео
Подводный охотник по имени Уилл Краузе чудом выжил после укуса акулы. Момент нападения хищника на человека оказался запечатлен на видео другом пострадавшего.
Инцидент произошел на Багамах. Как сообщает NBC, Краузе и его знакомые занимались своим любимым хобби – подводной охотой с гарпунами. Один из друзей охотника по имени Зак Шиппс снимал происходящее на видео с помощью подводной экшн-камеры.
Как следует из записи, Краузе спокойно плавал на глубине примерно в восемь метров в поисках добычи. Внезапно к нему подплыла небольшая акула и схватила за голову.
Случившееся вызвало панику у остальных рыболовов. Они немедленно поднялись на борт своей лодки, причем укушенный за голову и весь залитый кровью Краузе выбрался самостоятельно. К счастью, акула была небольших размеров и не смогла нанести смертельных ран. Однако врачам пришлось нанести несколько швов, чтобы залатать прокушенный затылок рыболова.