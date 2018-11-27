«Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва» 2015 года Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана.

Бракосочетание отметили в Москве, в концертном зале Barvikha Concert Hall в четверг, 22 ноября. Фотографиями и видезаписями торжества поделились гости в социальных сетях. На снимках 25-летняя невеста одета в белое платье, а на 49-летнем женихе – традиционный малайзийский костюм.

Мероприятие прошло без алкоголя, а вся еда на столах была халяльной. По данным издания Издание Rakyatku News, известная модель приняла ислам еще до свадьбы, и ее уже видели в хиджабе.

Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в 2015 году, когда ей исполнилось 22 года. Она окончила РГЭУ имени Плеханова и рассказывала, что занималась дизайном одежды и купальников.