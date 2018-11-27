Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе

Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Беседа состоялась по инициативе немецкой стороны. В ходе разговора было отмечено, что власти Украины несут ответственность за создание конфликтной ситуации, а Киев устроил провокацию в Керченском проливе с учетом предстоящих президентских выборов в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно вошли в воды РФ в Керченском проливе. Все попытки российских пограничников связаться с экипажами оказались безрезультатны. После чего суда были задержаны.

Верховная рада в понедельник, 26 ноября, поддержала введение военного положения в ряде регионов Украины после ситуации в Керченском проливе. За решение проголосовали 276 депутатов, еще 30 депутатов проголосовали против, один - воздержался. Особый правовой режим будет действовать на Украине 30 суток, начиная с 28 ноября.