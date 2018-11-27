В NASA рассказали о подготовке экипажа МКС к полету на ракете «Союз МС-11»

На корабле «Союз МС-11» на Международную космическую станцию отправятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Пуск российской ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» запланирован на 3 декабря. Подготовка экипажа идет по плану, а причины прошлой неудачи выяснены, сообщил директор NASA Джим Брайденстайн, пишет ТАСС.

Напомним, 11 октября во время старта пилотируемого корабля «Союз МС-10» с ракетой-носителем «Союз ФГ» к МКС произошла авария носителя. На борту были космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Спасательная капсула с ними приземлилась в 20 километрах от Жезказгана в Казахстане. Никто из членов МКС не пострадал. Из-за аварии было решено приостановить все пилотируемые пуски к МКС, которые проводятся с космодрома Байконур и только на «Союзах».