На границе Украины и Польши начались потасовки между дальнобойщиками и протестующими

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией («евробляхеры») устроили массовую драку у автомобильного пропускного пункта «Ягодин» на границе Польши и Украины.

Потасовка произошла после того, как грузовик попытался прорвать блокаду. Участники акции протеста владельцев авто на еврономерах в течение получаса пропускали всего по три фуры с обеих сторон границы. Один из водителей не выдержал и решил проехать вне очереди.

В автовладельца протестующие стали кидаться шинами, а он, в свою очередь, с криками «Я вас всех порежу!» совершил наезд на толпу. В этот момент вмешалась полиция, участников драки удалось разнять. Грузовику удалось прорваться через границу, за ним проехали еще пять фур, пишет «Волынь.24».

Напомним, протестные акции «евробляхеров» проходят более, чем в 20 регионах Украины. В них участвуют тысячи граждан. В связи с этим движение транспорта по большей части затруднено на въездах и выездах из крупных областных центров.