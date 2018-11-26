В Египте вскрыли загадочный саркофаг с 3000-летней мумией

Власти Египта впервые вскрыли саркофаг, в котором содержалось тело женщины, превращенной в мумию более трех тысяч лет назад. Это был первый древний саркофаг из двух найденных в начале этого года в ходе французской экспедиции в Эль-Асасефе.

Как уточнили в египетском министерстве по делам древностей, саркофаг был вскрыт в городе Луксор. Обнаруженная мумия хорошо сохранилась, чем представляет большой интерес для исследователей. Кроме того, в гробнице вместе с ней были найдены пять цветных масок и около тысячи статуэток слуг. Эти вещи помогут установить социальный статус и личность жившей три тысячи лет назад женщины.

Некрополь Эль-Асасеф в египетской Долине Царей известен тем, что являлся место погребения знати и высших чиновников Древнего Египта. По предварительной версии, обнаруженное тело принадлежало жрице высокого ранга, о чем говорят ее татуировки.

Ранее стало известно, что археологи нашли в историческом регионе Аль-Барр аль-Гарби недалеко от города Луксор на юге страны гробницу времен фараонов XIX династии, которая относится к XIII веку до нашей эры. По мнению ученых, усыпальница принадлежала одному из приближенных к древнеегипетским правителям лицу, которого звали Фаорхатеп.